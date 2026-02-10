Dehşete düşüren görüntü: "Yapma, o kız" dese de dinlemedi
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kadına saldıran şahıs, tartışma sonrası olay yerinden kaçtı. Olay sırasında başka bir kadın, saldırganı durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırgan, olayın hemen ardından aracına binerek hızla uzaklaştı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir şahıs, tartışma yaşadığı kadına saldırdı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların gözü önünde meydana geldi. Saldırı sırasında çevrede bulunan başka bir kadın, saldırgana "Yapma ya, o kız" diyerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak saldırganın eylemini sürdürdüğü görüldü.
SALDIRGAN KAÇTI
Olayın ardından saldırgan şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlarla ilgili herhangi bir gözaltı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
