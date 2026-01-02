Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı
Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D., motosikletle geldiği zincir markete 4 el ateş açtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda yaralanan olmazken camlar kırıldı, şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
- 14 yaşındaki M.A.D. Arnavutköy'de bir zincir markete silahla ateş açtı.
- Saldırıda yaralanan olmadı, marketin camları ve reklam panosu hasar gördü.
- Polis tarafından gözaltına alınan M.A.D. hakkında soruşturma devam ediyor.
Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. , motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.