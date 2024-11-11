Üye Girişi
Haberler

Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir?

Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show Tv'de yayınlanan Deha dizisi son bölüm izleme linki ve Deha son bölüm neler olduğu merak ediliyor. Her Pazar seyircisi ile buluşan Deha dizisi 8. bölüm neler olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir?

Deha son bölüm neler oldu? Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha 8. bölüm özeti izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat'ın yer aldığı Deha dizisi konusuyla dikkat çekiyor. Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir? Detaylar haberimizdedir…

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 8. Bölümünde; Devran, Çağlar'ı kaybedince Boran'ın cinayetine giden yolda kendini yeniden bilinmezliğin içinde bulur. Ama artık Cesur'un bu cinayetle bağlantısından emindir. Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğinin farkına vararak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi'nin desteğini ister. İskender Karga'ya artık Devran'la çalışmayacağını söyleyecekken Devran'ın beklenmedik hamlesi Karga'nın ondan vazgeçmesine engel olur. Yaman, Ferman ve Ceylan, parayla sınanmaya başlarlar. Esme bunun farkındadır ve Devran'ı bu konuda uyarır. Her yere yetişmeye çalışan Devran ise kurduğu planla Karga'dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.

Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu

DEHA 8. BÖLÜM İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de gözaltında

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

 Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkanın cezası belli oldu

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu
Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster! Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster! GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir, yüzde kaç? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Kasım İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hangisinin sözlük tanımında ''Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz'' şeklinde bir ifade yer alır? Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.