Deha son bölüm neler oldu? Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha 8. bölüm özeti izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat'ın yer aldığı Deha dizisi konusuyla dikkat çekiyor. Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir? Detaylar haberimizdedir…

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 8. Bölümünde; Devran, Çağlar'ı kaybedince Boran'ın cinayetine giden yolda kendini yeniden bilinmezliğin içinde bulur. Ama artık Cesur'un bu cinayetle bağlantısından emindir. Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğinin farkına vararak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi'nin desteğini ister. İskender Karga'ya artık Devran'la çalışmayacağını söyleyecekken Devran'ın beklenmedik hamlesi Karga'nın ondan vazgeçmesine engel olur. Yaman, Ferman ve Ceylan, parayla sınanmaya başlarlar. Esme bunun farkındadır ve Devran'ı bu konuda uyarır. Her yere yetişmeye çalışan Devran ise kurduğu planla Karga'dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu

DEHA 8. BÖLÜM İZLE