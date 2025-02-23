Deha İskender öldü mü, Devran babasını öldürdü mü?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanan dizi geniş zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Yeni bölümde ise Devren ve İskender karşı karşıya geliyor. Peki, Deha İskender öldü mü, Devran babasını öldürdü mü?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEHA İSKENDER ÖLDÜ MÜ?

Deha dizisi fragmanında Devran babasına hesap ödetmek için harekete geçiyor. Babasına ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.