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Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı?

Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı?
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Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Deha', geçtiğimiz haftalarda çekimlere başladı. Peki, Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Peki, Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı?

DEHA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Deha dizisi Show TV ekranlarında 20.00'de yayınlanacak.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu Deha dizi bu akşam 20.00'de başlıyor.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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