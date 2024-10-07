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Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Deha dizisi Show TV'de ekran macerasına başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Peki, Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Deha dizisi, ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanan dizi geniş zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak..

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEHA 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha 4. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deha'nın 3. Bölümünde; Devran'ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender'i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender'e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran'ı İskender'e bir kez daha heba etmemek için Aysel'in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran'ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender'e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran'dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender'i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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