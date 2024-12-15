Deha 13. bölüm tek parça full HD izle!

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda İmre, kardeşi Cesur'dan annesi için hesap sorarken, Cesur'un sevgisiz büyümekten bahsedip, "Bizi sevselerdi, sen böyle olur muydun?" sözleri duygu dolu anlar yaşatıyor. İmre'nin yere düşürdüğü Cesur'a Esme'nin el uzatması dikkat çekerken bu anı uzaktan izleyen Karga'nın neler yapacağı ise bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı arttırıyor. Daha Fazla Göster

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DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.