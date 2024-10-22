Defne Joy Foster kimdir, ne zaman öldü? Oyuncu Defne Joy Foster nasıl öldü, kaç yaşında ve hangi tarihte öldü?

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DEFNE JOY FOSTER NE ZAMAN ÖLDÜ?

2 Şubat 2011'de Defne Joy Foster, İstanbul Caddebostan'da Yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster

OYUNCU DEFNE JOY FOSTER NASIL ÖLDÜ?

Defne Joy Foster'ın Ölüm nedeni, astım krizine bağlı olarak gelişen kalp krizi olarak açıklandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Foster, son olarak Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve yapımını üstlendiği "Yok Böyle Dans" programında yarışmacı olarak yer almıştı.

DEFNE JOY FOSTER HANGİ TARİHTE ÖLDÜ?

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 yılında İstanbul'da vefat etti.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Annesi Türk, babası Amerikalı olan Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979'da İncirlik'te dünyaya geldi. Eğitimine İzmir Alsancak Ortaokulu'nda başladı. Televizyon kariyerine Kral TV'de DJ olarak adım atan Foster, sonrasında çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı ve birçok dizide rol aldı. Haziran 2008'de Görüntü Yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile evlenen Foster, bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adını verdikleri bir oğlu oldu.

TV DİZİLERİ

1997 Ruhsar

2000 Beyaz Yalanlar

2003 Sihirli Annem

2008 Selena

2007 Hayal ve Gerçek

TV PROGRAMLARI

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

Ntv Yeşil Ekran

Çeyiz Show

DEFNE JOY FOSTER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Defne Joy Foster 36 yaşında hayatını kaybetti.