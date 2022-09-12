December hangi ay ve Türkçesi ne? Dec hangi ayın kısaltması? Türkçede December ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, December hangi ay ve Türkçesi nedir? Dec hangi ayın kısaltması? Türkçede December ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, December hangi ay ve Türkçesi nedir? Dec hangi ayın kısaltması? Türkçede December demek? İşte detaylar haberimizde...

DECEMBER HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

Pakistan, Hindistan, Nijerya, Filipinler, Sudan, Kenya, Gana, Uganda resmi dilin İngilizce olan ülkeler arasındadır. İkinci bir resmi bulunan ülkelerdendir. Bu ülkeler sömürü altında uzun yıllar kaldıkları için bu şekilde gelişmişlerdir. İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada gibi ülkelerde ana dili İngilizce olan başka ülkelerdendir. Bazı kelimelerin söyleniş şekliyle farklıdır ve aksanlarıyla birbirinden ayrılırlar.

DEC HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

İngilizce de kısaltmalar çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bunların anlamını bilmek en az bu dili öğrenmek kadar gerekmektedir. Kullanıldığı zaman kısaltmasını kullanmak çoğu yerde işinize yarayabilecektir. Kısaltma olan kelimeler sıkça karşınıza çıkacaktır. Dec kısaltması December kelimesinin kısaltmasıdır. Anlamı Aralıktır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May : Mayıs,

June: Haziran,

July : Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık