Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu?

Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine filmi +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'i bir arada gördüğümüz bu film, 26 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Ebeveynler Deadpool & Wolverine filminin çocuklara uygun olup olmadığını araştırıyor. İşte Deadpool & Wolverine filmi yaş sınırı ve detayları haberimizde…

DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİ YAŞ SINIRI

Vizyona girmesi merakla beklenen ve sinemalara geldiğinden beri rekor kıran Deadpool & Wolverine filminde merak edilen sorulardan biri de +18 olup olmadığı oldu. Deadpool & Wolverine filminde yaş sınırlaması Türkiye için +16 yaş olarak belirlendi.