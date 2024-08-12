Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu?
Deadpool & Wolverine çocuklar için uygun mu? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine yaş sınırı var mı, varsa ne kadar? Gişe rekorları kıran gündemdeki filmlerden olan Deadpool & Wolverine filmi her açıdan merak ediliyor. İzleyicilerin sorduğu sorulardan biri de Deadpool & Wolverine filminde yaş sınırının olup olmadığı. Peki Deadpool & Wolverine filmi çocuklara uygun mu, kaç yaş üstü izleyebilir?
Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine filmi +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'i bir arada gördüğümüz bu film, 26 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Ebeveynler Deadpool & Wolverine filminin çocuklara uygun olup olmadığını araştırıyor. İşte Deadpool & Wolverine filmi yaş sınırı ve detayları haberimizde…
DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİ YAŞ SINIRI
Vizyona girmesi merakla beklenen ve sinemalara geldiğinden beri rekor kıran Deadpool & Wolverine filminde merak edilen sorulardan biri de +18 olup olmadığı oldu. Deadpool & Wolverine filminde yaş sınırlaması Türkiye için +16 yaş olarak belirlendi.