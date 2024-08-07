Deadpool 3, Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) entegre olan ve Deadpool karakterinin üçüncü solo filmidir. Bu filmde, Ryan Reynolds'un canlandırdığı Deadpool karakteri, Hugh Jackman'ın ikonik Wolverine karakteriyle yeniden bir araya gelecek. Deadpool& Wolverine 3 konusu ne? Sorusunun cevabı aratılıyor. Oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu araştırılıyor. Peki, Deadpool& Wolverine 3 konusu ne? Deadpool& Wolverine oyuncuları kim?

DEADPOOL& WOLVERINE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Deadpool'un zamanda yolculuk yapması ve Wolverine ile birlikte çeşitli maceralara atılmasını konu alacak. Ayrıca, filmin MCU'nun genel hikaye akışına nasıl entegre olacağı ve diğer süper kahraman karakterlerinin yer alıp almayacağı gibi detaylar da merakla bekleniyor. Deadpool & Wolverine, Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan, Marvel Studios, Maximum Effort ve 21 Laps Entertainment tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan süper kahraman filmidir.

DEADPOOL & WOLVERİNE OYUNCULARI

Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine

Emma Corrin - Cassandra Nova

Morena Baccarin - Vanessa

Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead

Jennifer Garner - Elektra Natchios

Leslie Uggams - Blind Al

Karan Soni - Dopinder

Stefan Kapicic - Colossus

Shioli Kutsuna - Yukio

Rob Delaney - Peter

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