Deadpool& Wolverine 3 konusu ne? Deadpool& Wolverine oyuncuları kim?
Deadpool& Wolverine 3 konusu ne? Deadpool& Wolverine oyuncuları kim? Deadpool& Wolverine 3 hakkındaki detaylar merak ediliyor. Filmin konusu ve başrol oyuncuları kim? İki popüler karakterin yeni macerasını ele alan bu film, aksiyon ve süper kahraman severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
Deadpool 3, Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) entegre olan ve Deadpool karakterinin üçüncü solo filmidir. Bu filmde, Ryan Reynolds'un canlandırdığı Deadpool karakteri, Hugh Jackman'ın ikonik Wolverine karakteriyle yeniden bir araya gelecek. Deadpool& Wolverine 3 konusu ne? Sorusunun cevabı aratılıyor. Oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu araştırılıyor. Peki, Deadpool& Wolverine 3 konusu ne? Deadpool& Wolverine oyuncuları kim?
DEADPOOL& WOLVERINE FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Deadpool'un zamanda yolculuk yapması ve Wolverine ile birlikte çeşitli maceralara atılmasını konu alacak. Ayrıca, filmin MCU'nun genel hikaye akışına nasıl entegre olacağı ve diğer süper kahraman karakterlerinin yer alıp almayacağı gibi detaylar da merakla bekleniyor. Deadpool & Wolverine, Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan, Marvel Studios, Maximum Effort ve 21 Laps Entertainment tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan süper kahraman filmidir.
DEADPOOL & WOLVERİNE OYUNCULARI
- Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool
- Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine
- Emma Corrin - Cassandra Nova
- Morena Baccarin - Vanessa
- Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead
- Jennifer Garner - Elektra Natchios
- Leslie Uggams - Blind Al
- Karan Soni - Dopinder
- Stefan Kapicic - Colossus
- Shioli Kutsuna - Yukio
- Rob Delaney - Peter
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