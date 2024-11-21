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Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dayı konusu, özeti ve Dayı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dayı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dayı filmini izleyecek olanların merak ettiği Dayı konusu nedir, Dayı oyuncuları kimler ve Dayı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAYI FİLMİ HAKKNDA

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren, senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliği Uğur Bayraktar'ın yaptığı, Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmidir.

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır

Film 13 Mayıs 2022'de Prime Video'da yayımlandı.

DAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adamın, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilmesini anlatıyor.

DAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Ufuk Bayraktar - Cevahir

• Gizem Karaca - Hatice

• Ahmet Varlı - Sabahattin

• Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey

• Beste Bereket - Kevser

• Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

• Timur Ölkebaş - Kara Cemal

• Murat Akkoyunlu - Hilmi

• Cem Kurtoğlu - Hakim

• Okday Korunan - Hapishane Müdürü

• Zafer Diper - Gazinocu Arif

DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çekimleri İstanbul, Adana, Mersin'de yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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