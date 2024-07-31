Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri?
Bahçe ve balkona dayanıklı çiçekler neler? Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte herkesin merakla araştırdığı konulardan biri balkon ve bahçeye ekilebilecek, dayanıklı çiçeklerin neler olduğu. Peki dayanıklı bahçe ve balkon çiçekleri neler?
Balkonda en iyi hangi çiçekler yetişir? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? Balkon ve bahçe dekorasyonunda en çok sevilen bitkilerden çiçekler ile ilgili merak edilen konu hangilerinin dayanıklı olduğu. Balkon ve bahçeye uygun çiçekler nelerdir ve daha fazlası detayları ile haberimizde…
DAYANIKLI BALKON VE BAHÇE ÇİÇEKLERİ NELERDİR?
Yaşam alanlarımızı süsleyen en önemli dekorasyon aracı olan bitkiler ile ilgili en çok merak edilenlerden biri hangilerinin dayanıklı olduğu. Değişen hava koşullarına uyum sağlayabilen ve yıl boyunca güzel görünen çiçekler şu şekilde:
- Sardunya: Hem yaz hem kış aylarında dayanıklıdır.
- Lavanta: Hoş kokusu ve mavi-mor çiçekleri ile bilinir, soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.
- Çuha Çiçeği: Soğuk hava koşullarına dayanıklıdır ve kış aylarında da çiçek açar.
- Kasımpatı: Sonbaharda çiçek açar ve kışa kadar dayanır.
- Gül: Farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilir ve yıl boyunca çeşitli dönemlerde çiçek açar.
- Ortanca: Hem güneşi hem gölgeyi seven bir bitkidir, farklı iklim koşullarına uyum sağlar.
- Lale: Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında güzel çiçekler açar, soğuk havalara dayanıklıdır.
- Biberiye: Aromatik bir bitkidir ve hem sıcak hem soğuk hava koşullarına dayanıklıdır.
- Bodur Ateş Dikeni: Hem süs bitkisi hem de çit bitkisi olarak kullanılır, yıl boyu yeşil kalır ve dayanıklıdır.