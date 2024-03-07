Üye Girişi
Haberler

Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Metin Gözmen kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli?

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli?

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğlu, memur bir baba ve ev hanımı bir annenin 11 çocuğundan yedinci çocuk olarak dünyaya geldi. Genç yaşta anne ve babasını kaybeden sanatçı, futbola olan ilgisini keşfetmiş ve Rize Belediye Spor, Salaha Spor gibi amatör futbol kulüplerinde 6 yıl boyunca futbol oynamıştır.

1991 yılında İstanbul'a taşınan Davut Güloğlu, çeşitli ticaret faaliyetlerinde bulunarak (fırın, market, sürücü kursu vb.) İstanbul'un karmaşık hayatına ayak uydurmuştur. Ailesinin büyük destekleriyle 1998 yılında "Sarılsam da Olmayı" isimli ilk albümüyle müzik dünyasına adım atmıştır. İlk albümü beklediği başarıyı elde edemese de, müziğe olan tutkusundan vazgeçmeyerek değerli sanatçı Arif Sağ'ın açtığı kurslara katılarak müzik birikimini geliştirmiştir.

Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli?

Arif Sağ'ın kurslarından aldığı eğitimle müzikal yeteneklerini daha da pekiştiren Davut Güloğlu, kendi bilgi ve yetenekleriyle birleştirerek Karadeniz ritimlerini günümüz müzik anlayışıyla yoğurmuş ve "NURCANIM" albümünü 2001 yılında piyasaya sürmüştür. Bu albüm, kendi eserlerinin yanı sıra diğer besteci ve söz yazarlarının eserlerini de içermektedir.

Güloğlu'nun müzik kariyeri, 2003 yılında "Katula, Katula" albümüyle devam etmiş, ardından "Dur Orda Dur," "Çat Çat," "Kapak Olsun," "Kopalım Bari," "Seni Seni," gibi birçok albümle popülerliğini arttırmıştır. Aynı zamanda 2006 yılında "Sev Kardeşim" adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaşarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli?Davut Güloğlu

Davut Güloğlu, müzik kariyerindeki iddiasını ve popülaritesini sürdürerek 2007'de "Kapak Olsun," 2009'da "Kopalım Bari," ve 2012'de "Seni Seni" albümleriyle başarılı çalışmalara imza atmıştır. 2011 yılında Kanaltürk televizyonunda Ece Erken ile sunduğu 'Hayata Gülerken' programı büyük ilgi görmüştür. Davut Güloğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Yeniden Refah Partisi Davut Güloğlu Gündem Yaşam Kültür Sanat Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı? Şadi Yazıcı kimdir? AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı kaç yaşında, nereli? Kenan Zeren kimdir? Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren kaç yaşında ve nereli? Gökhan Yüksel kimdir? AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İlhan Ocaklı kimdir? AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title