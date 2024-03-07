Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli?

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğlu, memur bir baba ve ev hanımı bir annenin 11 çocuğundan yedinci çocuk olarak dünyaya geldi. Genç yaşta anne ve babasını kaybeden sanatçı, futbola olan ilgisini keşfetmiş ve Rize Belediye Spor, Salaha Spor gibi amatör futbol kulüplerinde 6 yıl boyunca futbol oynamıştır.

1991 yılında İstanbul'a taşınan Davut Güloğlu, çeşitli ticaret faaliyetlerinde bulunarak (fırın, market, sürücü kursu vb.) İstanbul'un karmaşık hayatına ayak uydurmuştur. Ailesinin büyük destekleriyle 1998 yılında "Sarılsam da Olmayı" isimli ilk albümüyle müzik dünyasına adım atmıştır. İlk albümü beklediği başarıyı elde edemese de, müziğe olan tutkusundan vazgeçmeyerek değerli sanatçı Arif Sağ'ın açtığı kurslara katılarak müzik birikimini geliştirmiştir.

Arif Sağ'ın kurslarından aldığı eğitimle müzikal yeteneklerini daha da pekiştiren Davut Güloğlu, kendi bilgi ve yetenekleriyle birleştirerek Karadeniz ritimlerini günümüz müzik anlayışıyla yoğurmuş ve "NURCANIM" albümünü 2001 yılında piyasaya sürmüştür. Bu albüm, kendi eserlerinin yanı sıra diğer besteci ve söz yazarlarının eserlerini de içermektedir.

Güloğlu'nun müzik kariyeri, 2003 yılında "Katula, Katula" albümüyle devam etmiş, ardından "Dur Orda Dur," "Çat Çat," "Kapak Olsun," "Kopalım Bari," "Seni Seni," gibi birçok albümle popülerliğini arttırmıştır. Aynı zamanda 2006 yılında "Sev Kardeşim" adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaşarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Davut Güloğlu

Davut Güloğlu, müzik kariyerindeki iddiasını ve popülaritesini sürdürerek 2007'de "Kapak Olsun," 2009'da "Kopalım Bari," ve 2012'de "Seni Seni" albümleriyle başarılı çalışmalara imza atmıştır. 2011 yılında Kanaltürk televizyonunda Ece Erken ile sunduğu 'Hayata Gülerken' programı büyük ilgi görmüştür. Davut Güloğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayıdır.