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Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir?

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Davacı filmi nerede çekildi? Sorusu, ekranlara gelen yapım nedeniyle araştırılıyor. Filmde, bir köyde yaşayan iki komşunun aralarındaki dava ve süregeçen 7 yıl anlatılmaktadır. Yargı düzenine bir eleştiridir. Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir?

Davacı filmi nerede çekildi? Sorusu, Davacı filminin izleyicileri tarafından zaman zaman merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktadır. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapmış, senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Cenap Güven'in 'Bir Mahkeme Öyküsü' isimli kitabından sinemaya uyarlanmıştır. Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir?

DAVACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Davacı filmi, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği ve senaryosunu Umur Bugay'ın Cenap Güven'in 'Bir Mahkeme Öyküsü' isimli kitabından uyarladığı bir yapımdır. Film, 1986 yapımı olup ilk gösterimini Ocak 1987'de yapmıştır. Davacı, çekimleri Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, İznik'e bağlı Sansarak köyünde gerçekleştirilmiştir. Başrolde Kemal Sunal'ın Yunus karakterini canlandırırken, Savaş Yurttaş ise Ahmet karakterini oynamıştır. Buna göre Davacı filmi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, İznik'e bağlı Sansarak köyünde çekilmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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