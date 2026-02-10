TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

Tüvtürk istasyonunda darbedilen ve hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan'ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürdü.

DARP EDİLDİ

Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

