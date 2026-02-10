TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda istasyon çalışanları tarafından darp edilen ve hayatını kaybeden Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.
- Polis memuru Melih Okan Keskin, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çalışanlar tarafından darbedildi.
- Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı; biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.
Tüvtürk istasyonunda darbedilen ve hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan'ın hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürdü.
DARP EDİLDİ
Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ
Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
TÜVTÜRK istasyonunda darbedilen ve hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan'ın hastanedeki son görüntüleri de ortaya çıktı.