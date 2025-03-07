Danla - Çakal ayrıldı mı? Danla Bilic ve Emirhan Çakal neden ayrıldı?

Danla Bilic, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Adı Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk iddialarına karışan Danla Bilic, Youtube kanalına eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı davet etti. Danla - Çakal ayrıldı mı? Danla Bilic ve Emirhan Çakal neden ayrıldı?

DANLA BİLİC VE EMİRHAN ÇAKAL NEDEN AYRILDI?

Danla Bilic, ayrılığın sebebini "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" sözleriyle anlattı.

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar sonrası açıklama yapan Danla Bilic aşkı kabul etmemişti. Bilic, mesajına "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım" notunu düşmüştü.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU

Danla Bilic ve Çakal'ın arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. 1994 doğumlu olan Bilic, kendisinden 7 yaş küçük Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.