Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum

Normalleşme beklenirken tehdit! Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Ece Gürel'e son veda

Danla - Çakal ayrıldı mı? Danla Bilic ve Emirhan Çakal neden ayrıldı?

Danla - Çakal ayrıldı mı? Danla Bilic ve Emirhan Çakal neden ayrıldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic 2023 yılında kendisinden 10 yaş küçük olan rapçi Çakal ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Danla - Çakal ayrıldı mı? Danla Bilic ve Emirhan Çakal neden ayrıldı?

Danla Bilic, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Adı Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk iddialarına karışan Danla Bilic, Youtube kanalına eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı davet etti. Danla - Çakal ayrıldı mı? Danla Bilic ve Emirhan Çakal neden ayrıldı?

DANLA BİLİC VE EMİRHAN ÇAKAL NEDEN AYRILDI?

Danla Bilic, ayrılığın sebebini "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" sözleriyle anlattı.

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar sonrası açıklama yapan Danla Bilic aşkı kabul etmemişti. Bilic, mesajına "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım" notunu düşmüştü.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI KONUŞULMUŞTU

Danla Bilic ve Çakal'ın arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. 1994 doğumlu olan Bilic, kendisinden 7 yaş küçük Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
img

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
img

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.