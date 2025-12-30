'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Daltonlar Suç Örgütü" davasının Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan salonda görülen karar duruşmasında, jandarma ekipleri ve sanıklar arasında arbede çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Daltonlar Suç Örgütü Davası' duruşmasında jandarma personeline fiziki saldırı ve kamu malına zarar verildiği tespiti üzerine soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli üç avukatın 'izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı aldığı' tespit edildi.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, üç avukat hakkında 'ses veya görüntülerin kayda alınması' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verdi.

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda 22 Aralık'ta görülen 363 sanıklı davanın karar duruşmasında jandarma ekipleri ve sanıklar arasında kavga çıkmıştı. Salonda biber gazı sıkılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

JANDARMAYA SALDIRDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasının devamında, "22.12.2025 tarihinde Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan 363 sanıklı ve kamuoyunda 'Daltonlar Suç Örgütü Davası' olarak bilinen yargılamada, kararların açıklanması sırasında, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanık tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025/154324 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' ve 152. maddesinde düzenlenen 'Kamu Malına Zarar Verme' suçları yönünden derhal adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ AVUKATIN EVLERİNDE VE BÜROLARINDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; duruşma esnasında T.G., S.K. ve K.Y. isimli üç avukatın "izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı aldığı"nın tespit edildiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından, avukatların konut ve bürolarında arama yapılarak gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

'' İzinsiz şekilde ses ve görüntü aldığı suçlaması '' yöneltilmiş. İyi de kendni savunabilmek için görüntü alındıysa. O da mı izne tabi olacak

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

örgüt avukatı değilse bile üç kuruş için filim fırıldak çeviren suçluyu suçsuz göstermek için canla başla savunan bu tür avukatların diplomalarını alın elinden meslekten ihraç

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Duruşma segbis ile olmalıydı..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

