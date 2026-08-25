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Cunda Denizcilik'te 4 Aylık Maaş Krizi: 14 İşçiden Fiili Grev

Cunda Denizcilik'te 4 Aylık Maaş Krizi: 14 İşçiden Fiili Grev
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Cunda Denizcilik'e ait Volgo-Don 5021 gemisindeki 14 mürettebat, 4 aydır ödenmeyen ücretleri için fiili greve başladı. İşçiler, patronun derhal ödeme yapmasını ve güvence vermesini isterken, gemide temiz su ve hijyen malzemelerinin de tükendiği belirtildi. 13'ü Azerbaycanlı, biri Rus olan işçiler, 'Aynı tutsak gibiyiz' diyerek bir an önce evlerine dönmek istiyor.

Cunda Denizcilik'e ait Volgo-Don 5021 gemisinde çalışan 14 işçi, 4 aydır ödenmeyen ücretleri için fiili greve çıktı. İşçiler, patronun derhal ödeme yapmasını, resmi taahhüt ve güvence vermesini istiyor. Şirket ise "Para bulununca ödeme yapılacak" açıklamasını yaptı.

Gemide temel hijyen malzemeleri bulunmuyor ve bugünden itibaren yalnızca 2 gün yetecek temiz su kaldı. Bu nedenle işçiler giysilerini yıkamıyor, temizliği asgari seviyeye indirdikleri için hijyen sorunları yaşıyor.

13'ü Azerbaycanlı, biri Rus olan 14 kişilik mürettebat bir an önce evlerine dönmek istiyor. İşçiler, "Aynı tutsak gibiyiz, buradan inemiyoruz" diyerek durumlarını özetliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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