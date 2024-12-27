Cumhurbaşkanlığı forsunda hangi hangi devlet yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE ARMASINDA, TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN GÜNEŞİN ETRAFINDAKİ 16 YILDIZIN TEMSİL ETTİĞİ 16 TÜRK DEVLETİ ARASINDA HANGİSİ YOKTUR?

A: Batı Hun İmparatorluğu

B: Harzemşahlar

C: Avar İmparatorluğu

D: Anadolu Selçuklu Devleti

Cevap :