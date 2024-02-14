Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti mi? Erdoğan Mısır'a neden gitti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaret gündemde. Ziyaretin nedenleri ve sonuçları merak konusu. Erdoğan'ın bu ziyareti, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti mi? Erdoğan Mısır'a neden gitti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MISIR'A GİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MISIR'A NEDEN GİTTİ?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonraki ilk ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve halen devam eden İsrail-Hamas geriliminin ele alınması bekleniyor.
- Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.
- Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.