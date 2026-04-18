Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani Antalya'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmede bölgedeki çatışmalar, İran’a yönelik saldırıların etkileri, Irak’ta istikrarın korunması ve enerji güvenliği başlıkları ele alındı. Erdoğan, savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti ve "Ayrılıkçı senaryolar kimseye fayda sağlamaz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik başlıkları ele alındı.

Sıcak bir havada geçen görüşmede; Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

BÖLGEDEKİ GERİLİM MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgeyi yıprattığını belirterek, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“AYRILIKÇI SENARYOLAR KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ”

Erdoğan, İran’a yönelik ayrılıkçı senaryoların bölgeye fayda sağlamayacağını vurgulayarak, özellikle Irak’ta istikrarın korunmasının kritik önemde olduğunu dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji arzında alternatif güzergahların önemine dikkat çekti.

KALKINMA YOLU PROJESİ ÖNE ÇIKTI

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin stratejik değerinin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, projenin hızlandırılmasının tüm taraflar açısından faydalı olacağını ifade etti.

BARZANİ'DEN AÇIKLAMA 

Toplantının ardından resmi X hesabı üzerinden görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, verimli bir diyalog gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Neçirvan Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten mutluluk duydum. Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliğini güçlendirme üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik ve bölgedeki gelişen dinamikler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Bölgesel istikrar, refah ve ortak güvenliği ilerletme konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderliği ile gerilimi düşürmeye ve bölgesel istikrara yönelik devam eden çabaları için teşekkür ettim."

