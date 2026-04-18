Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yoğun diplomatik temaslarda bulundu.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Erdoğan’ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında ise sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı. Görüşme sırasında Neçirvan Barzani, oğlu İdris Barzani’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı. Erdoğan’ın, İdris Barzani’nin yüzünü avuçlarının arasına alarak sevgi ve takdir gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

İki lider arasındaki bu sıcak diyalog, diplomasinin yalnızca resmi gündemlerden ibaret olmadığını; kişisel ilişkiler ve güven ortamının da uluslararası ilişkilerde önemli rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.

