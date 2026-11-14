Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın kurtuluş yıl dönümüne tebrik mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın kurtuluş yıl dönümüne tebrik mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın 14 Kasım düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Iğdır’ın Kurtuluş Yıl Dönümüne Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır’ın 14 Kasım düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda Iğdır halkının kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak, İstiklal Mücadelesi’nin kahraman şehit ve gazilerin fedakârlıkları ile Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandığını belirtti.

Cumhuriyetin kazanımlarının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve yeni başarılarla daha da güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Mesajında İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır’ın gurur gününü kutlayarak tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal Mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

Iğdır’ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda15

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu