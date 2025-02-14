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Cumartesi noter çalışma saatleri! Cumartesi günü noterler açık mı?

Cumartesi noter çalışma saatleri! Cumartesi günü noterler açık mı?
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Noterlerin hafta sonu çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Cumartesi günü işlem yapmak isteyenler için noterlerin çalışma saatleri hakkında bilgi almak önemli.

Cumartesi günü noter hizmetlerinden faydalanmak isteyenler için çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Noterler, hafta içi mesai saatlerinde hizmet verirken, bazı nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri de vatandaşlara hizmet sunuyor. Peki, Cumartesi günü noter açık mı? Cumartesi noter çalışma saatleri nedir? İşte, Cumartesi noter çalışma saatleri!

CUMARTESİ GÜNÜ NOTER AÇIK MI?

Cumartesi günleri nöbetçi noterler hizmet verir. Çalışma saatleri genellikle 10:00 - 16:00 arasındadır.

NÖBETÇİ NOTER NASIL ÖĞRENİLİR?

Cumartesi ve Pazar günleri noter işlemleri için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web sitesinden ( www.tnb.org.tr ) nöbetçi noterleri öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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