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Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri!

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Cumartesi günleri eczaneler açık mı? Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Peki, Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri!

Cumartesi günü eczaneler açık mı? Sorusunu merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Tedavileri doğrultusunda ilaç almak için hafta sonlarında eczanelerin açık olup olmadığını yakından inceleyenler ihtiyaç duyulan kurumların Cumartesi çalışma saatlerini yakından incelemektedir. Peki, Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri!

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri dahilinde yani belirtmek gerekirse 09.00 ile 19.00 saatleri içerisinde hizmet vermektedirler.

ECZANELER HAFTA İÇİ AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

NÖBETCİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Hafta sonu eczane çalışma saatleri, cumartesi günleri için hafta içi ile aynıdır. Ancak acil durumlar için nöbetçi eczaneler kararlaştırılan saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Pazar günü açık olan eczaneler ise internet üzerinden il, ilçe veya mahalle ismi yazılarak aranabilir. İnternet üzerinden ulaşılan eczanelerin bilgileri arasında açık olup olmadıkları da belirtilir. Bununla birlikte nöbetçi eczaneler için kullanılan resmi siteden de kolaylıkla bölgede hizmet sunan açık eczanelere ulaşılabilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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