CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 17 OCAK | Diyanet'e göre Cuma namazı kaçta okunuyor?

Diyanet'e göre Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, 17 Ocak Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:19

Ankara Cuma Namazı Saati: 13:04

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:26

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:19

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).