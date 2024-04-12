CUMA MESAJLARI! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler?

Anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Cuma günleri Müslümanlar sevdiklerine cuma mesajları göndermeyi ihmal etmiyor. Birçok kişi güzel ve anlamlı cuma mesajlarını merak ediyor. Peki, Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler?

DUALI, ANLAMLI, AYETLİ CUMA MESAJLARI NELER?

"Allah'ım! Bu mübarek Cuma gününde bize rahmetini, bereketini ve mağfiretini lütfet. Dualarımızı kabul eyle. Amin."

"Yüce Rabbim! Bu kutsal Cuma gününde dualarımızı kabul buyur, bizi affet, hidayetinle aydınlat. İnşallah, hayırlı bir gün geçirmemize vesile ol. Amin."

"Ey Rabbim! Cuma gününde bizlere rahmetinle, lütfunla, sevginle, huzurunla dolu bir gün nasip eyle. Dualarımızı kabul et. Amin."

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul, gününüz aydın olsun. Hayırlı cumalar dilerim."

"Gününüz bereketli, dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun."

"Cumanız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin, huzur içinde bir gün geçirin."

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9)

"Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın, hani size ordular gelip gelmez biz onları görünmez yaptık ve onların sizi güneşe karşı koruyan gölgelerini ve zulmetlerini kaldırdık, işte böylece Allah'ın nimetini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz." (Enfal Suresi, 26)

"Allah, bir kulu bir günahta ısrar etmedikçe, günahını bağışlar." (Hadis-i Şerif)