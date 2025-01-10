Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 10 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Hudutsuz Sevda

Star TV: Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI 10 OCAK

10.00 KIZILCIK ŞERBETİ

12.30 GELİN EVİ

15.00 DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20.00 KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM