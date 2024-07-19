CrowdStrike şirketinin ne olduğu merak ediliyor. Kullanıcılar, CrowdStrike şirketinin kime ait olduğunu araştırıyor. CrowdStrike, modern işletmeleri siber tehditlere karşı koruyan ileri düzey bir siber güvenlik şirketidir. Peki, CrowdStrike nedir? CrowdStrike şirketi kime ait?

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunar. Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

CROWDSTRIKE ŞİRKETİ KİME AİT?

CrowdStrike, 2011 yılında George Kurtz, Dmitri Alperovitch ve Gregg Marston tarafından kuruldu ve 2019 yılında halka açıldı (NASDAQ: CRWD). Şirket, dünya genelinde geniş bir müşteri tabanına hizmet veriyor ve siber güvenlik sektöründe lider konumda yer alıyor.