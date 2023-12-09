Çok Güzel Hareketler'deki Ekrem İmamoğlu taklidi alkış topladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler programı, siyasi mizah içeren skeçleri nedeniyle gündemde kalmaya devam ediyor. Güldür Güldür Show, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklidine yer verildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan skeç, alkış topladı.

HAREKETLERİNİ BİREBİR TAKLİT ETTİ

Genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve gündeme dair konuları ele alan programın bir skecinde sınıftaki bir kavgayı yatıştıran başkan, diğer sınıfların yaramazlığından bahsederek sınıf arkadaşlarını sakinleştirdi. Başkanın sözleri ve hareketleri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetildi. Skeç, izleyenlerde de tam not aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda Arif Güloğlu, Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Birsel Kılınçcı, Cemile Canyurt, Cenan Adıgüzel, Ebru Yücel ve Emre Arslan gibi oyuncular yer alıyor.