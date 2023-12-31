Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu? 31 Aralık 2023 Pazar yılbaşı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programını göremeyenler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu? 31 Aralık 2023 Pazar yılbaşı günü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

31 Aralık 2023 PAZAR YILBAŞI ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDEN YOK?

Bugün yılbaşı dolayısıyla kanallar yılbaşı özel programları ile ekrana çıkıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı da bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: