Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek, okul masraflarıyla mücadele eden ailelere önemli bir katkı sunuyor. Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacağı sık sık araştırılıyor. Aile destek ödemesi başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir? Detaylar haberimizdedir...

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuğu okula giden ailelere büyük bir destek müjdesi geldi. Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını belirtti. Okul masrafları nedeniyle zorlanan ailelere yönelik olarak, 6.545 TL destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

Aileler bu müjdeli haberle rahat bir nefes alırken, başvuruların da başladığı belirtildi. Özellikle ilk, orta ve liselerin açılmasına kısa bir süre kala veliler tarafından dört gözle beklenen bu yardım için başvuruların yoğun olduğu gözlemleniyor. İhtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca sağlanacak destekler, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) adı altında sunulacak ve tutarları 5.000 TL ile 7.000 TL arasında değişiklik gösterecek.

SED EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrenciler ve aileler için rahatlatıcı bir destek sağlanacak. Aileler, ödemelerden yararlanmak için ikamet ettikleri yer yakınındaki Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilecekleri gibi, e-devlet üzerinden de başvuru yapabilecekler. Bu okul yardımından yalnızca çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve ekonomik zorluk çeken aileler faydalanabilecek. Başvuruların ardından aileler hakkında kapsamlı bir araştırma ve inceleme süreci gerçekleştirilecek.