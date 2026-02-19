Çocuğa ahırda şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
Güvercinleri çalındığı iddiasıyla 17 yaşındaki bir çocuğu ahıra götürerek darp eden ve köpekle korkutan Y.K. (21), soruşturma sonucunda serbest bırakıldı. Ancak daha sonra tekrar gözaltına alınan Y.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz