Çocuğa ahırda şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Güvercinleri çalındığı iddiasıyla 17 yaşındaki bir çocuğu ahıra götürerek darp eden ve köpekle korkutan Y.K. (21), soruşturma sonucunda serbest bırakıldı. Ancak daha sonra tekrar gözaltına alınan Y.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Güvercinlerini çaldığı iddiasıyla 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu anların görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada serbest bırakılan ve sonra tekrar gözaltına alınan Y.K. (21), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
