Survivor All Star 2024, 31 Ocak Çarşamba günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu bölümünde dans yarışması gerçekleşti ve takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Çisil Sıkı kimdir? Survivor dans jürisi Çisil Sıkı kimdir?

SURVİVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek.

Henüz kazanan takımın resmi açıklaması yapılmamış olsa da izleyiciler, büyük bir merak içinde sonucu bekliyor. Kazanan isim ve takım netleştiğinde bu haber güncellenecek ve kazanan tarafın bilgileri paylaşılacaktır.

ÇİSİL SIKI KİMDİR?

Ben Eskişehirliyim ve orası küçüklüğümde çok imkanların olmadığı bir yerdi. 6 yaşında baleyle başladım ve ilk sahneye çıktığımda indiğim gibi anneme "ben hep sahnede olacağım artık" demişim. O sahne tozunu yutmak vardır ya, galiba o oldu. Eskişehir'e hangi tarzın eğitmeni geldiyse hepsini denedim ama bunlar sürekli ve çok verimli eğitimler olmadı. Sonra latin odaklı çalıştım, yarışmalara hazırlandım. Gençlerde bir Türkiye birinciliğimiz oldu. Profesyonel dans hayatının tadına bakınca daha da profesyonelleşmek istedim diyebilirim.

Kaynak : themagger.com