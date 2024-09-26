Haziran ayında yaptığı sezon finalinin ardından üçüncü sezonuyla ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi yeni sezonda da başarısına kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümde seyirciye ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümünde Ciritçi Abdullah'ın yaşadıkları, seyirciyi korkuttu. Peki, Ciritçi Abdullah öldü mü? Gönül Dağı Ciritçi dede ölüyor mu?

GÖNÜL DAĞI CİRİTÇİ DEDE ÖLÜYOR MU?

Fragmanda yere yığılan Ciritçi Abdullah seyirciyi korkuttu. Ancak, Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi'nin son durumu merak edildi.

146.bölümde Taner babası ile yüzleşecek. Aşırı derecede tepki gösteren Taner'in hareketleri sonrasında Ciritçi Abdullah fenalaşarak yere yığılacak. Ciritçi Abdullah'ın diziye devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.