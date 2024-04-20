Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta? soruları gündeme geliyor. Çılgın Sayısal Loto'nun haftanın son çekilişi gerçekleşirken şanslı numaralar merak ediliyor. Büyük ikramiye tutarı 255 milyon 233 bin TL'ye yükseldi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazanan Numaralar: 8 - 15 - 26 - 32 - 47 - 88 - 79 - 12

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE

Çılgın Sayısal Loto 20 Nisan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 255 milyon 232 bin 928 TL dir.