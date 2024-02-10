Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever hayatı ve biyografisi!

Türkiye'nin ikinci astronotu olarak belirlenen Tuva Cihangir Atasever, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Bu misyon bittikten sonra Türkiye'nin insanlı uzay yolculuğu durmayacak, aksine yeni deney ve denemelerle sürdürülecek." dedi. Peki, Cihangir Atasever kimdir?

CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor. 2023'ün son çeyreğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanan ilk Türk uzay yolcusu, ISS'deki ağırlıksız ortam koşullarında 13 bilimsel deney gerçekleştirecek.