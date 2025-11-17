Çifte Milyon hangi kanalda, ne zaman başlıyor, Çifte Milyon formatı ne?

İlker Ayrık'ın sunumuyla ekrana gelecek "Çifte Milyon", çok yakında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük ödüllerin yer aldığı yarışmada çiftler, birlikte hareket ederek soruları doğru yanıtlamaya çalışacak. Kadın yarışmacıların bir adım önde olmayı hedeflediği, erkeklerin ise kayıptan kaçınmak için uğraştığı bu eğlenceli formatın yayın tarihi ve kanalı merak konusu olmaya devam ediyor.

ÇİFTLER 2 MİLYON LİRALIK DEV ÖDÜL İÇİN MÜCADELEDE

Stüdyoda milyonlarca liranın saklandığı dev bir kasa bulunuyor… Kadın yarışmacılar, 2 milyon lirayı kazanabilmek için kıyasıya bir rekabete girişiyor. Yarışmayı kaybeden kadın, eşiyle birlikte stüdyodan eli boş ayrılırken, kazanan kadın ise dev kasayı açarak tam 2 milyon lirayı kocasına teslim ediyor.

Ancak bu noktadan sonra asıl heyecan başlıyor. Erkek yarışmacı, aldığı bu dev parayı koruyabilmek için kritik seçimler yapmak zorunda kalıyor. Parayı farklı seçeneklere bölerek mi ilerleyecek, yoksa tamamını tek şıkka mı yatıracak? Verilecek yanlış bir karar sadece büyük ödülü kaybettirmekle kalmıyor, aynı zamanda stüdyoda tansiyonu yükselten gerilim dolu bir yüzleşme anına da sahne oluyor.

KADIN KAZANACAK, ERKEK RİSK ALACAK, ORTALIK KARIŞACAK

Eşlerin birlikte yarıştığı bu heyecan dolu formatta amaç; sorulara doğru cevap vererek 2 milyon liralık dev ödülü eve götürmek. Hem eğlence hem de stresin iç içe geçtiği bu yarışmada izleyicileri temposu yüksek anlar bekliyor. İlker Ayrık'ın sempatik sunumuyla ekrana gelecek olan "Çifte Milyon", çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.