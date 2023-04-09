CHP Trabzon milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Trabzon Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Trabzon Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Trabzon Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Trabzon, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Trabzon Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Trabzon Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

SİBEL SUİÇMEZ

AHMET KAYA

MURAT ÖZÇİLİNGİR

MUSA HACIOĞLU

İLKER AKINCI

MUSTAFA ERDİ ÇAKIR