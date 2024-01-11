CHP Tekirdağ adayı kim oldu? CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Candan Yüceer kimdir?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti. CHP Tekirdağ B. Belediye başkan adayı Candan Yüceer kimdir?

Candan Yüceer (d. 4 Mayıs 1973, Ankara), Türk siyasetçi ve hekimdir. TBMM 24., 25., 26 ve 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra Ankara, Samsun, Çerkezköy ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yürüttü. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili görevini yürüttü.

Yüceer, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde yer almayacağını ifade etti.

Candan Yüceer 16 Ekim 2023 tarihinde ise Süleymanpaşa ilçesinde merkez ofisini açarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığını resmen belirtti.

10 Ocak 2024'te parti meclisi onayıyla 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayı olmuştur.

Op. Dr. Kamil Yüceer ile evli olan Candan Yüceer, iki çocuk annesidir