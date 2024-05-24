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CHP mi AK Parti mi? Nisan 2024 Anket sonuçları! Hangi parti önde gidiyor?

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CHP mi yok AK Parti mi? 31 Mart Yerel Seçim sonrası yeni anket yapıp sonuçları kamuoyuna paylaşılıyor. MetroPOLL Araştırma Nisan ayı için yapılan ankete göre "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşlar verdiği cevabı yayınladı. Peki, CHP mi AK Parti mi önde?

Türkiye'de birinci parti hangisi ve CHP mi yok AK Parti mi önde soruları gündeme geliyor. Yapılan son anket sonuçları gündeme geliyor. Yerel seçimler sonrası MetroPOLL Araştırma dikkat çeken bir ankete imza attı. CHP mi AK Parti mi? Nisan 2024 Anket sonuçları! Hangi parti önde gidiyor? Detaylar haberimizdedir…

NİSAN 2024 ANKET SONUÇLARI

MetroPOLL Araştırma, "Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi" başlıklı bir anketi sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye genelinde, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 28 ilde yapılan araştırmaya toplam 2 bin 235 kişi katıldı.

Araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 23.8'i CHP'yi, 20.6'sı ise Ak Parti'yi seçti. Kararsızlar dağıtıldığında ise 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 25.41 oy alan CHP'nin oyu 35.9, yüzde 35.32 oy alan Ak Parti'nin oyu ise 31.1 olarak belirlendi.

CHP mi AK Parti mi? Nisan 2024 Anket sonuçları! Hangi parti önde gidiyor?

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ, YRP'DE YÜKSELİŞ

Ankette kararsızların dağıtıldığı oranlara göre DEM Parti yüzde 8.4 ile 3'üncü, MHP yüzde 7.9 ile 4'üncü, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 6.1 ile 5'inci, Zafer Partisi ise yüzde 4.2 ile 6'ncı parti oldu. Ankete göre 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde yüzde 9.9 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 2.4 olarak ölçüldü. 7'nci parti olan İYİ Parti'yi ise yüzde 0.7 ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) takip etti.

YEREL SEÇİMLERDE CHP 1'İNCİ PARTİ OLARAK SANDIKTAN ÇIKMIŞTI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, CHP yüzde 37.76 oy oranı ile 1977 yerel seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti olmuş ve yerelde iktidar konumuna geçmişti. CHP başkent Ankara ve en büyük il İstanbul dahil 14 büyükşehirde seçimi kazanırken, AK Parti ise yüzde 35,48'lik oy oranıyla tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kalmıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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