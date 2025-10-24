Haberler

CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta? CHP kurultay davası başladı mı?

Güncelleme:
CHP kurultay davası, partinin iç dinamiklerini ve yönetim geleceğini şekillendirecek kritik bir hukuki süreç olarak gündemde yer alıyor. Peki, CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta? CHP kurultay davası başladı mı? İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarihinde kritik bir dönemeç olarak nitelendirilen kurultay davası, partinin iç yapısını ve gelecek yönetimini doğrudan etkileyen bir hukuki süreç olarak öne çıkıyor. Peki, CHP kurultay davası ne zaman, saat kaçta? CHP kurultay davası başladı mı? Detaylar haberimizde...

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Bu dava, partinin iç yapısını ve geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir öneme sahip.

CHP KURULTAY DAVASI SAAT KAÇTA?

Duruşma, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Mahkeme salonunda hem davacı tarafın hem de CHP temsilcilerinin hazır bulunması bekleniyor. Duruşma öncesinde CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler adliye önünde toplandı. Emniyet ekipleri, mahkeme binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

CHP KURULTAY DAVASI BAŞLADI MI?

Evet, dava süreci 17 Nisan 2025'te başlamıştı. Ancak daha önceki duruşmalar 26 Mayıs, 30 Haziran ve 15 Eylül tarihlerinde yapılmış, her seferinde ertelenmişti. Bu durum parti yönetiminde belirsizlik oluşturmuştu. Bugün görülecek duruşma, dava sürecinde kritik bir aşama olarak görülüyor.

CHP KURULTAY DAVASI NEDİR?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, partinin iç yapısını doğrudan etkileyen önemli bir süreçtir. Dava, delegelere maddi menfaat sağlandığı, oyların rüşvet karşılığı satın alındığı ve divan başkanının tarafsız davranmadığı gibi iddialara dayanmaktadır. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'ne dair dosyaları da talep ederek benzerlikleri incelemeye almıştır.

CHP KURULTAY DAVASI SONUCU NE OLABİLİR?

Bugünkü duruşmada davanın sonuçlanması durumunda üç farklı ihtimal üzerinde duruluyor:

Kurultayların iptali istemi reddedilebilir.

Tedbir olarak kayyum ya da çağrı heyeti atanabilir.

Kurultaylar mutlak butlanla iptal edilebilir.

Bu ihtimaller, partinin geleceğini doğrudan etkileyecek niteliktedir.

CHP KURULTAY DAVASI SONRASI NE OLACAK?

Eğer mahkeme, kurultayları mutlak butlanla iptal ederse, Özgür Özel'in genel başkanlığı yok hükmünde sayılabilir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesi gündeme gelebilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmemesi durumunda, partiyi kurultaya götürecek bir çağrı heyeti atanması da olasılıklar arasında yer almaktadır.

