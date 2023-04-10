CHP Kilis milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kilis Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kilis Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kilis Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kilis, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kilis Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kilis Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kilis Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

MEHMET AKİF PERKER

HURŞİT ÇETİN