CHP Kars milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Kars Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Kars Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Kars Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kars Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Kars Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Kars, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Kars Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Kars Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Kars Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP KARS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

İNAN AKGÜN ALP

ONUR ULUDAŞDEMİR

EVREN YERDELEN