CHP İzmir Milletvekili adayları kim? CHP İzmir Milletvekili adayları belli mi? 2023 CHP İzmir Milletvekili adayları!
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CHP İzmir Milletvekili adayları kim? sorusu 2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer aldı. Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmasıyla beraber vatandaşlar seçime katılan partilerin milletvekili aday listelerini merak etti. Peki, CHP İzmir Milletvekili adayları kim? CHP İzmir Milletvekili adayları belli mi? İşte, 2023 CHP İzmir Milletvekili adayları!
Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. CHP İzmir Milletvekili adayları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim hakkında CHP İzmir Milletvekili adayları kim? CHP İzmir Milletvekili adayları belli mi? soru 2023 CHP İzmir Milletvekili adayları!
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?
CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- YÜKSEL TAŞKIN
- AHMET TUNCAY ÖZKAN
- SEVDA ERDAN KILIÇ
- MURAT BAKAN
- EDNAN ARSLAN
- SEDA KÂYA ÖSEN
- HAYDAR ALTINTAŞ
- DEVRİM BARIŞ ÇELİK
- SEFER İPEKLİ
- GÜLDEM ATABAY
- ŞAHBAL ARAS
- FULYA ALÇAY
- MEHMET ŞAHİN FIRAT
- BİRGÜL DEĞİRMENCİ
CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- GÖKÇE GÖKÇEN
- RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
- RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
- MAHİR POLAT
- MEHMET SALİH UZUN
- DENİZ YÜCEL
- MUSTAFA BİLİCİ
- HACER FOGGO
- ESİN DOĞAN METİN
- ALTAN İNANÇ
- EMİNE HELİL İNAY KINAY
- AYTEN GÜLSEVER
- NURŞEN BALCI
- BURAK KOTAN