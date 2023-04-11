CHP İzmir Milletvekili adayları kim? CHP İzmir Milletvekili adayları belli mi? 2023 CHP İzmir Milletvekili adayları!

CHP İzmir Milletvekili adayları kim? sorusu 2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer aldı. Partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmasıyla beraber vatandaşlar seçime katılan partilerin milletvekili aday listelerini merak etti. Peki, CHP İzmir Milletvekili adayları kim? CHP İzmir Milletvekili adayları belli mi? İşte, 2023 CHP İzmir Milletvekili adayları!

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. CHP İzmir Milletvekili adayları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim hakkında CHP İzmir Milletvekili adayları kim? CHP İzmir Milletvekili adayları belli mi? soru 2023 CHP İzmir Milletvekili adayları!

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?

CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

YÜKSEL TAŞKIN

AHMET TUNCAY ÖZKAN

SEVDA ERDAN KILIÇ

MURAT BAKAN

EDNAN ARSLAN

SEDA KÂYA ÖSEN

HAYDAR ALTINTAŞ

DEVRİM BARIŞ ÇELİK

SEFER İPEKLİ

GÜLDEM ATABAY

ŞAHBAL ARAS

FULYA ALÇAY

MEHMET ŞAHİN FIRAT

BİRGÜL DEĞİRMENCİ

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: