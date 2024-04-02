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CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024?

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81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.82'si açıldı, resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilde yerel seçim sonuçları kesinleşti. Peki, CHP hangi illeri aldı, CHPkaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024?

CHP PARTİ HANGİ İLLERİ ALDI?

Türkiye Geneli Oy Oranı: %37,77

Önde Olduğu Büyükşehir: 14

Önde Olduğu İl: 21

Önde Olduğu İlçe: 337

CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024?

CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024?

CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024?

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Osman Demir
Osman Demir
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