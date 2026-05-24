CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü

Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun döndüğü CHP'de genel merkez binası karıştı. Özgür Özel ve ekibi binayı terk etmek istemezken polis ekipleri, CHP Genel Merkezi’nin demir bahçe kapısını kırarak içeri girdi.

KOLTUKLARDAN BARİKAT YAPTILAR

Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte, içeride bulunan partililer ile polis arasında sert tartışmalar ve arbede yaşandı. Genel merkez binasındaki CHP'liler, polisin ilerlemesini durdurmak için koltukları kapıların arkasına yığarak barikat kurmaya çalıştı. Gerginliğin büyümesi üzerine bazı partililer ise polise yangın söndürme tüpü sıkarak engel olmaya çalıştı.

BAHÇE KAPISI YIKILDI

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

POLİSİ ENGELLEMEK İÇİN MERDİVENLERE DETERJAN DÖKÜLDÜ

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

GERGİNLİK SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Gün boyunca CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon yüksek seyretti. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ve bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmesi sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Daha sonra polis ekipleri tahliye tebligatı için genel merkez önüne gitti ancak kapılar kapalı olduğu için binaya giriş yapılamadı.

CHP yönetimi yaşananları “zorla ele geçirme girişimi” olarak değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararının uygulanmasını istedi.