CHP Çanakkale adayı kim oldu? Muharrem Erkek, aday mı?

CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Muharrem Erkek Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ferdi Zeybek Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Muharrem Erkek de Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 6 ildeki başkan adayı da belli olurken, 35 bölgede ise ön seçim kararı alındı. İşte CHP'nin isim isim aday listesi. Peki, CHP Çanakkale adayı kim oldu? Muharrem Erkek aday mı?

CHP ÇANAKKALE ADAYI KİM OLDU?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı.

KONYA, MANİSA, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Ana muhalefet, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İsmail Sonkaya'yı gösterdi. Ferdi Zeybek CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Cevat Öncü de Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

İŞTE 9 ŞEHİRDEKİ BAŞKAN ADAYLARI

Konya - İsmail Sonkaya

Manisa - Ferdi Zeyrek

Samsun- Cevat Öncü

İl belediye başkan adayları:

Çanakkale - Muharrem Erkek

Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu

Bartın - Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya - Turgay Sevindi

Ardahan - Faruk Demir

Kütahya - Eyüp Kahveci

FATİH VE PENDİK DE AÇIKLANDI

CHP İstanbul'un Fatih ve Pendik ilçeleri içinde adaylarını duyurdu. Fatih adayı Mahir Polat, Pendik adayı ise Süleyman Tarık Balyalı oldu. Adayların Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.

35 BÖLGEDE ÖN SEÇİM KARARI

Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi" dedi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan şehirlerin belediye başkanı adayları:

Ankara - Mansur Yavaş

Bolu - Tanju Özcan

Bursa - Mustafa Bozbey

Balıkesir - Ahmet Akın

Elazığ - Coşkun Çağlar Duran

Gümüşhane - Bedri Ağaç

Bayburt - Kubilay Erel

Nevşehir - Mehmet Bilgin

Karaman - Recep Sertçelik