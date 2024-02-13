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CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı. Özellikle Kadıköy, Esenyurt, Beykoz, Bakırköy gibi ilçelerde hangi isimlerin aday gösterileceği merak konusu. CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi. CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı?

CHP BURSA ADAYI KİM OLDU?

Toplantıdan gelen bilgilere göre; CHP'nin Esenyurt'ta Gürsel Tekin, Kadıköy'de Mesut Kösedağı'nın aday göstereceği kesin gibi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba'nın ismi masada... Siyasi partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

ADAY LİSTELERİNİN TESLİMİ İÇİN SON TARİH 20 ŞUBAT

Siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek, bağımsız adaylar da aynı gün saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.

Şu ana kadar CHP MYK'da öne çıkan isimler ise şöyle:

• Malatya: Veli Ağbaba

• Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

• Kayseri: Murat Molu

• Ordu: Zekai Sana

• Ümraniye: Aykut Erdoğdu

• Çekmeköy: Orhan Çerkez

• Avcılar: Utku Caner Çaykara

• Adalar: Ali Ercan Akpolat

• Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

• Beykoz: Alaattin Köseler

• Kadıköy: Mesut Kösedağı

• Sarıyer: Oktay Aksu

• Kağıthane: Tonguç Çoban

• Esenyurt: Gürsel Tekin

• Aydın Germencik: Barış Demirci

• Balıkesir Altıeylül: Burak Zincirci

• Balıkesir Bandırma: Dursun Mirza

• Balıkesir Edremit: Mehmet Ertaş

• Balıkesir Havran: Levent Gökalp

• Balıkesir İvrindi: Ali Kundakçı

• Balıkesir Karesi: Serpil Akgül

• Balıkesir Manyas: Ahmet Duru

• Balıkesir Savaştepe: Ali Koyuncu

• Batman Beşiri İkiköprü beldesi: Yalçın Kaya

• Batman Gercüş Kayapınar beldesi: Ömer Derinteki

• Batman Kozluk Bekirhan beldesi: Ferhat Sakık

• Batman Kozluk: Servet Varlık

• Batman Balpınar beldesi: Yusuf Bulut

• Bitlis Ahlat: Bülent Keleş

• Bursa Gemlik: Şükrü Deviren

• Bursa Mudanya: Deniz Dalgıç

• Bursa Nilüfer: Şadi Özdemir

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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